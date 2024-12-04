«Возвращение начинается сейчас». Эвенепул сообщил, что перенёс операцию после аварии

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул в социальных сетях рассказал, какие травмы получил, врезавшись в почтовый фургон.

«Возвращение начинается сейчас. После страшной аварии на тренировке вчера вечером мне сделали операцию, и всё прошло хорошо.

У меня перелом ребра, лопатки, руки, ушиб лёгких и вывих правой ключицы, который привёл к разрыву всех окружающих связок. Это будет долгий путь, но я полностью сосредоточен на своём восстановлении и полон решимости возвращаться сильнее, шаг за шагом.

Фото: Из личного архива Ремко Эвенепула

Очень благодарен за всю помощь и поддержку, которую получил за последние 24 часа. Службе спасения, соседям, которые помогли мне в первый момент, медицинским бригадам в Андерлехте и Херентальсе и нашему врачу Филу Янсену.

Отдельное спасибо моей жене, моей семье за то, что поддерживали меня в эти трудные минуты, и всем за их слова поддержки. Также хочу выразить свою поддержку женщине, которая попала в аварию», — написал Эвенепул в социальных сетях.

По имеющимся данным, Эвенепул врезался в открытую дверь почтового автомобиля.