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Ангелина Мельникова рассказала, как ей удалось получить роль в сериале «Игры»

Ангелина Мельникова рассказала, как ей удалось получить роль в сериале «Игры»
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Олимпийская чемпионка Токио-2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье — 2021 гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, как получила роль в сериале «Игры», посвящённом московской Олимпиаде 1980 года.

«Сначала меня пригласили просто поговорить с режиссёром Евгением Стычкиным, обсудить гимнастику, потому что создатели сериала не до конца понимали специфику тех лет. Тогда были другие снаряды — узкие брусья, а сейчас широкие.

Мы поговорили о том, какую гимнастику я смогу показать, какой снаряд лучше выбрать, а через какое-то время меня пригласили на пробы. Мне дали сценарий, я выучила свой текст — вот и всё. Меня просто снимали на телефон, а я играла то, что было написано в сценарии», — приводит слова Мельниковой «Газета.Ru».

Премьера сериала была приурочена ко дню завершения летних Олимпийских игр 1980 года и состоялась 3 августа 2024 года. Заключительная серия вышла 14 сентября 2024 года.

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