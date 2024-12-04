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Восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам закончилась ничьей

Восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам закончилась ничьей
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Сегодня, 4 декабря, продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам между индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу и его китайским соперником Дин Лижэнем. Восьмая партия завершилась вничью (0,5, 0,5). Общий счёт поединка — 4:4 очка. Отметим, что в рамках матча это пятая партия подряд, которая закончилась равенством.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 8. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
04 декабря 2024, среда. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
1/2:1/2
Гукеш Доммараджу

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.

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