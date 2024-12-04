Восьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам закончилась ничьей

Сегодня, 4 декабря, продолжается матч за титул чемпиона мира по шахматам между индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу и его китайским соперником Дин Лижэнем. Восьмая партия завершилась вничью (0,5, 0,5). Общий счёт поединка — 4:4 очка. Отметим, что в рамках матча это пятая партия подряд, которая закончилась равенством.

Матч между Доммараджу и Лижэнем — первый за 138 лет, в котором принимают участие два шахматиста из Азии. Также это будет всего лишь второй в истории поединок за звание чемпиона мира, который проходит в Юго-Восточной Азии. Первый раз это было в Багио, на Филиппинах, в 1978 году.