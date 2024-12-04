Вайцеховская: за упущенными медалями Чикуновой стоят конкретные люди с именами

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на получение нейтрального статуса рекордсменкой мира Евгенией Чикуновой. Она сможет принять участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря.

«Женя Чикунова получила нейтральный статус, и мне очень хочется, чтобы в её спортивной жизни случились все те главные победы, о которых мечтает каждый большой спортсмен. Чтобы она уходила из спорта без того чудовищного внутреннего надрыва, который мне доводилось видеть у людей, получивших в 1984-м Игры дружбы вместо ОИ в Лос-Анджелесе.

Сейчас можно много говорить о том, что Чикуновой могли не дать этот статус до ОИ в Париже, и, соответственно, вообще не факт, что, отобравшись на Игры, она там выступила бы. И тем более — победила.

Но вот сама я никак не могу отделаться от мысли, что за каждой из упущенных олимпийских медалей Жени стоят совершенно конкретные люди с именами, фамилиями и должностями. Которым по большому счёту вообще наплевать на то, были эти Игры в жизни спортсменки или нет», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.