Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Вайцеховская: за упущенными медалями Чикуновой стоят конкретные люди с именами

Вайцеховская: за упущенными медалями Чикуновой стоят конкретные люди с именами
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на получение нейтрального статуса рекордсменкой мира Евгенией Чикуновой. Она сможет принять участие в чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, который пройдёт в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря.

«Женя Чикунова получила нейтральный статус, и мне очень хочется, чтобы в её спортивной жизни случились все те главные победы, о которых мечтает каждый большой спортсмен. Чтобы она уходила из спорта без того чудовищного внутреннего надрыва, который мне доводилось видеть у людей, получивших в 1984-м Игры дружбы вместо ОИ в Лос-Анджелесе.

Сейчас можно много говорить о том, что Чикуновой могли не дать этот статус до ОИ в Париже, и, соответственно, вообще не факт, что, отобравшись на Игры, она там выступила бы. И тем более — победила.

Но вот сама я никак не могу отделаться от мысли, что за каждой из упущенных олимпийских медалей Жени стоят совершенно конкретные люди с именами, фамилиями и должностями. Которым по большому счёту вообще наплевать на то, были эти Игры в жизни спортсменки или нет», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Чикунова и ещё 25 пловцов получили нейтральный статус и выступят на ЧМ в Будапеште
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android