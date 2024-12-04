Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Президент, как всегда, прав». Вяльбе — о решении Путина отложить Игры дружбы

«Президент, как всегда, прав». Вяльбе — о решении Путина отложить Игры дружбы
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на перенос Всемирных игр дружбы. Ранее их планировали провести в 2025 году.

«Думаю, всё правильно, всё логично. Вместо того чтобы тратить огромные деньги на проведение каких-то международных стартов, где, безусловно, для зимы всё равно никто никакой конкуренции не сделает, лучше просто сфокусироваться на внутренних соревнованиях и на внутреннем спорте. Поэтому всё логично. Президент, как всегда, прав», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, однако уже летом 2024 года стало известно, что соревнования не состоятся в запланированные даты, из-за чего их перенесли на 2025 год. Однако указом президента Российской Федерации Владимира Путина проведение Всемирных игр дружбы отложено до особого решения.

Материалы по теме
Губерниев — об Играх дружбы: Россия была, есть и будет членом олимпийского движения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android