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Алишер Усманов добровольно приостановил деятельность на посту главы FIE

Алишер Усманов добровольно приостановил деятельность на посту главы FIE
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Российский предприниматель Алишер Усманов добровольно приостановил свои полномочия президента Международной федерации фехтования (FIE).

«После своей безоговорочной победы Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введённых в отношении него, на FIE и её деятельность, и в этой связи уведомил Исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Всё должно решаться в рамках закона и справедливости», — заявил представитель Усманова.

Бизнесмен возглавлял FIE с 2008 года. В ноябре 2021-го был переизбран президентом федерации на новый срок как единственный кандидат на выборах. В марте 2022 года приостановил свои полномочия из-за санкций, введённых против него Евросоюзом.

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