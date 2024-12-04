Алишер Усманов добровольно приостановил деятельность на посту главы FIE

Российский предприниматель Алишер Усманов добровольно приостановил свои полномочия президента Международной федерации фехтования (FIE).

«После своей безоговорочной победы Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введённых в отношении него, на FIE и её деятельность, и в этой связи уведомил Исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Всё должно решаться в рамках закона и справедливости», — заявил представитель Усманова.

Бизнесмен возглавлял FIE с 2008 года. В ноябре 2021-го был переизбран президентом федерации на новый срок как единственный кандидат на выборах. В марте 2022 года приостановил свои полномочия из-за санкций, введённых против него Евросоюзом.