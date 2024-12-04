Симона Байлз: первый раз потренировалась после Олимпиады. Было слишком тяжело

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что возобновила тренировки после Олимпийских игр — 2024.

Фото: страница байлз в социальных сетях

«Первый раз потренировалась после Олимпиады. Это было слишком тяжело. Вот что я надела на урок пилатеса, на который больше никогда не пойду», — подписала публикацию Байлз.

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. Байлз до повторения результата Латыниной осталось завоевать два золота.