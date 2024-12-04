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Бывший президент FIE согласился вернуться на пост после приостановки деятельности Усманова

Бывший президент FIE согласился вернуться на пост после приостановки деятельности Усманова
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Грек Эммануэль Кациадакис согласился исполнять обязанности президента Международной федерации фехтования (FIE) после решения российского предпринимателя Алишера Усманова приостановить полномочия главы организации. Об этом сообщается в пресс‑релизе FIE.

71-летний Усманов возглавлял организацию с 2008 года до 3 марта 2022 года. Тогда он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIE в связи с санкциями Евросоюза. В 2024 году Усманов снова был избран главой организации, но сегодня, 4 декабря, объявил о приостановке своей деятельности.

В период с 2022 по 2024 год временным президентом Международной федерации фехтования являлся Эммануэль Кациадакис.

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