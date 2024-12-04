Бывший президент FIE согласился вернуться на пост после приостановки деятельности Усманова

Грек Эммануэль Кациадакис согласился исполнять обязанности президента Международной федерации фехтования (FIE) после решения российского предпринимателя Алишера Усманова приостановить полномочия главы организации. Об этом сообщается в пресс‑релизе FIE.

71-летний Усманов возглавлял организацию с 2008 года до 3 марта 2022 года. Тогда он добровольно приостановил исполнение обязанностей президента FIE в связи с санкциями Евросоюза. В 2024 году Усманов снова был избран главой организации, но сегодня, 4 декабря, объявил о приостановке своей деятельности.

В период с 2022 по 2024 год временным президентом Международной федерации фехтования являлся Эммануэль Кациадакис.