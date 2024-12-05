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Ян Непомнящий и Магнус Карлсен вошли в состав участников чемпионата мира по рапиду — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен примут участие в чемпионате мира по рапиду, который пройдёт с 26 по 28 декабря в Нью-Йорке (США).

Участники чемпионата мира по рапиду с наиболее высоким рейтингом:

Мужчины:

Магнус Карлсен (Норвегия) — 2838.

Фабиано Каруана (США) — 2766.

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2763.

Йи Вэй (Китай) — 2760.

Ян Непомнящий (Россия) — 2758.

Левон Аронян (Армения) — 2757.

Алиреза Фируджа (Франция) — 2756.

Хикару Накамура (США) — 2755.

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2740.

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 2740.

Женщины:

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 2536.

Лэй Тинцзе (Китай) — 2518.

Тан Чжунъи (Китай) — 2502.

Александра Костенюк (Швейцария) — 2486.

Чжу Цзинюй (Китай) — 2449.

Бибисара Ассаубаева (Казахстан) — 2444.

Нана Дзагнидзе (Грузия) — 2436.

Екатерина Лагно (Россия) — 2433.

Сю Чжао (Китай) — 2433.

Хампи Конеру (Индия) - 2431.

Из российских шахматистов в соревнованиях также примут участие Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Алексей Гребнёв, Володар Мурзин, Иван Землянский, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук, Ирен Люцингер и другие.