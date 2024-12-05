Ян Непомнящий и Магнус Карлсен вошли в состав участников чемпионата мира по рапиду — 2024
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен примут участие в чемпионате мира по рапиду, который пройдёт с 26 по 28 декабря в Нью-Йорке (США).
Участники чемпионата мира по рапиду с наиболее высоким рейтингом:
Мужчины:
- Магнус Карлсен (Норвегия) — 2838.
- Фабиано Каруана (США) — 2766.
- Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 2763.
- Йи Вэй (Китай) — 2760.
- Ян Непомнящий (Россия) — 2758.
- Левон Аронян (Армения) — 2757.
- Алиреза Фируджа (Франция) — 2756.
- Хикару Накамура (США) — 2755.
- Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2740.
- Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 2740.
Женщины:
- Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 2536.
- Лэй Тинцзе (Китай) — 2518.
- Тан Чжунъи (Китай) — 2502.
- Александра Костенюк (Швейцария) — 2486.
- Чжу Цзинюй (Китай) — 2449.
- Бибисара Ассаубаева (Казахстан) — 2444.
- Нана Дзагнидзе (Грузия) — 2436.
- Екатерина Лагно (Россия) — 2433.
- Сю Чжао (Китай) — 2433.
- Хампи Конеру (Индия) - 2431.
Из российских шахматистов в соревнованиях также примут участие Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Алексей Гребнёв, Володар Мурзин, Иван Землянский, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук, Ирен Люцингер и другие.
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