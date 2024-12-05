Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ингебригтсен стал лидером по количеству призовых за Олимпиаду-2024 в Норвегии

Ингебригтсен стал лидером по количеству призовых за Олимпиаду-2024 в Норвегии
Якоб Ингебригтсен
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Якоб Ингебригтсен стал лидером по количеству заработанных призовых за участие в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). За успешное выступление норвежский легкоатлет получил 25 410 569 норвежских крон.

На втором месте расположился его коллега олимпийский чемпион 2021 года Карстен Вархольм, заработавший 14 945 571 норвежскую крону. Оба атлета в сумме обошли по доходам за Игры 28 остальных медалистов Олимпиады и Паралимпиады во Франции, сообщает NRK. Им удалось заработать немногим менее 13 млн норвежских крон.

Ранее стало известно, что отцу Ингебригтсена предъявлены обвинения в жестоком обращении со своими детьми. Трое детей Гьерта Ингебригтсена, помимо легкоатлета, обвиняют его в насилии в ранние годы их жизни.

Материалы по теме
Отцу Якоба Ингебригтсена предъявлены обвинения в насилии над своими детьми — NRK
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android