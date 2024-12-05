Ингебригтсен стал лидером по количеству призовых за Олимпиаду-2024 в Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Якоб Ингебригтсен стал лидером по количеству заработанных призовых за участие в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). За успешное выступление норвежский легкоатлет получил 25 410 569 норвежских крон.

На втором месте расположился его коллега олимпийский чемпион 2021 года Карстен Вархольм, заработавший 14 945 571 норвежскую крону. Оба атлета в сумме обошли по доходам за Игры 28 остальных медалистов Олимпиады и Паралимпиады во Франции, сообщает NRK. Им удалось заработать немногим менее 13 млн норвежских крон.

Ранее стало известно, что отцу Ингебригтсена предъявлены обвинения в жестоком обращении со своими детьми. Трое детей Гьерта Ингебригтсена, помимо легкоатлета, обвиняют его в насилии в ранние годы их жизни.