19 российских шахматистов примут участие в чемпионате мира по блицу — 2024

19 российских шахматистов примут участие в чемпионате мира по блицу, который пройдёт с 26 по 31 декабря в Нью-Йорке (США).

Среди них: Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Рудик Макарьян, Александр Рахманов, Иван Шиманов, Иван Землянский, Арсений Нестеров, Алексей Гребнёв, Семён Ханин, Давид Паравян, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Екатерина Лагно, Ирен Люцингер, Анастасия Боднарук.

Соревнования пройдут с трёхминутным контролем с добавлением двух секунд. Первый этап состоится 30 декабря (мужчины проведут 13 туров, женщины — 11). Финальный раунд пройдёт 31 декабря по нокаут-системе (четвертьфиналы, полуфиналы, финал).