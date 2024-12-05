Титулованную всадницу из Великобритании дисквалифицировали на год за избиение лошади

Олимпийскую чемпионку британскую всадницу Шарлотту Дюжардин дисквалифицировали на один год из-за жестокого обращения с лошадью. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации конного спорта (FEI).

Уточняется, что спортсменка отстранена на срок до 22 июля 2025 года из-за временного отстранения, которое было наложено на спортсменку прошлым летом. Также Дюжардин должна выплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков.

Ранее в британских СМИ появились кадры четырёхлетней давности, на которых она ударила лошадь кнутом 24 раза подряд. Спортсменка хотела, чтобы животное выполняло её команды и поднимало ноги. Кадры заснял представитель 19-летней всадницы, занимавшейся у Дюжардин. Он же и обратился в Международную федерацию конного спорта (FEI).