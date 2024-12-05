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Чикунова, Пригода и Бородин вошли в список участников ЧМ-2024 в Будапеште

Чикунова, Пригода и Бородин вошли в список участников ЧМ-2024 в Будапеште
Евгения Чикунова
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Российские пловцы Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Илья Бородин и Мирон Лифинцев получили нейтральный статус для участия в чемпионате мира — 2024 на короткой воде в венгерском Будапеште. Об этом следуют данные с официального сайта World Aquatics, которые были обновлены сегодня, 5 декабря.

В списке участников ЧМ-2024 также значатся Арина Суркова, Елизавета Агапитова, Дарья Клепикова, Андрей Минаков и Дарья Трофимова.

Ранее сообщалось, что нейтральный статус имеют Юлия Ефимова, Савелий Лузин, Роман Акимов, Виктория Блинова, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щёголев, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Алина Гайфутдинова, Софья Дьякова, Алексей Ткачёв, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Отметим, что ЧМ-2024 пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря.

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