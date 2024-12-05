ВАДА прекратило дело в отношении Антидопингового центра Украины

Международное антидопинговое агентство закрыло дело в отношении Антидопингового центра Украины (НАДЦУ). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова председателя комитета организации по соответствию Генри Гурджи.

«Мы следили за прогрессом антидопинговой программы на Украине и тестированием украинских атлетов. Два месяца назад после внимательного рассмотрения комиссия согласилась с рекомендацией менеджмента ВАДА закрыть дело в отношении антидопингового агентства Украины по поводу возможного несоответствия кодексу», — приводит слова Гурджи «РИА Новости Спорт».

Напомним, в октябре 2021 года ВАДА сообщила, что НАДЦУ с 2012 года проводил необоснованный заблаговременный сбор проб, заранее предупреждая спортсменов об этом. В 2019 году были обнаружены доказательства. Уже в сентябре 2022 года исполком ВАДА решил временно оправдать НАДЦУ.