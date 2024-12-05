«Приятный подарок под Новый год». Кирилл Пригода — об участии в ЧМ-2024

Российский пловец трёхкратный бронзовый призёр ЧМ 2017 и 2019 годов Кирилл Пригода прокомментировал попадание в списки участников чемпионата мира — 2024 на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

«Не скажу, что очень сильно нервничал на этот счёт, ожидая получения. Я готовился к чемпионату России и Кубку Сальникова. Сейчас есть возможность выступить на чемпионате мира. Приятный подарок под Новый год, так можно сказать», — приводит слова Пригоды «Матч ТВ».

ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде пройдёт с 10 по 15 декабря. В список участников также попали Евгения Чикунова, Илья Бородин, Мирон Лифинцев, Арина Суркова, Елизавета Агапитова, Дарья Клепикова, Андрей Минаков и Дарья Трофимова.