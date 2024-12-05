Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Приятный подарок под Новый год». Кирилл Пригода — об участии в ЧМ-2024

«Приятный подарок под Новый год». Кирилл Пригода — об участии в ЧМ-2024
Кирилл Пригода
Комментарии

Российский пловец трёхкратный бронзовый призёр ЧМ 2017 и 2019 годов Кирилл Пригода прокомментировал попадание в списки участников чемпионата мира — 2024 на короткой воде в Будапеште (Венгрия).

«Не скажу, что очень сильно нервничал на этот счёт, ожидая получения. Я готовился к чемпионату России и Кубку Сальникова. Сейчас есть возможность выступить на чемпионате мира. Приятный подарок под Новый год, так можно сказать», — приводит слова Пригоды «Матч ТВ».

ЧМ-2024 по плаванию на короткой воде пройдёт с 10 по 15 декабря. В список участников также попали Евгения Чикунова, Илья Бородин, Мирон Лифинцев, Арина Суркова, Елизавета Агапитова, Дарья Клепикова, Андрей Минаков и Дарья Трофимова.

Материалы по теме
Официально
Чикунова, Пригода и Бородин вошли в список участников ЧМ-2024 в Будапеште
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android