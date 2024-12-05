Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии за звание чемпиона мира

Завершилась девятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой индийский гроссмейстер Гукешем Доммараджу и действующий обладатель титула китаец Дин Лижэнь сыграли вничью. Общий счёт поединка — 4,5:4,5. Отметим, что в рамках матча это уже шестая партия подряд, которая закончилась равенством.

Игра между Доммараджу и Лижэнем — первая за 138 лет, в которой принимают участие два шахматиста из Азии.

Матч за шахматную корону проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счёта будет назначен тай-брейк.