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Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии за звание чемпиона мира

Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии за звание чемпиона мира
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Завершилась девятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой индийский гроссмейстер Гукешем Доммараджу и действующий обладатель титула китаец Дин Лижэнь сыграли вничью. Общий счёт поединка — 4,5:4,5. Отметим, что в рамках матча это уже шестая партия подряд, которая закончилась равенством.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 9. Гукеш Доммараджу (Индия) — Дин Лижэнь (Китай)
05 декабря 2024, четверг. 12:00 МСК
Гукеш Доммараджу
Окончено
1/2:1/2
Дин Лижэнь

Игра между Доммараджу и Лижэнем — первая за 138 лет, в которой принимают участие два шахматиста из Азии.

Матч за шахматную корону проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 20 ноября по 15 декабря 2024 года. Спортсмены проведут 14 партий, в случае равного счёта будет назначен тай-брейк.

Календарь матча за звание чемпиона мира по шахматам
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