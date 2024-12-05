Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Юлия Ефимова: нам нужны бассейны, боже мой!

Юлия Ефимова: нам нужны бассейны, боже мой!
Юлия Ефимова
Комментарии

Чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова рассказала, чего ей не хватает в российском плавании.

— Если бы зависело от вас, какие реформы в российском плавании вы бы сделали?
— Я бы начала развивать популяризацию плавания. Нам нужны бассейны, боже мой! Вот чемпионат России проходит в Петербурге. Тут бассейн есть, хотя бы что-то. Но он маленький, темноватый, мало мест для зрителей, чтобы проводить первенство страны, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Отметим, Юлия Ефимова пока не числится среди участников чемпионата мира на короткой воде — 2024 в Будапеште (Венгрия). На официальном сайте World Aquatics ещё не появилась фамилия спортсменки.

Материалы по теме
Официально
Чикунова, Пригода и Бородин вошли в список участников ЧМ-2024 в Будапеште
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android