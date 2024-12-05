Юлия Ефимова: нам нужны бассейны, боже мой!

Чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова рассказала, чего ей не хватает в российском плавании.

— Если бы зависело от вас, какие реформы в российском плавании вы бы сделали?

— Я бы начала развивать популяризацию плавания. Нам нужны бассейны, боже мой! Вот чемпионат России проходит в Петербурге. Тут бассейн есть, хотя бы что-то. Но он маленький, темноватый, мало мест для зрителей, чтобы проводить первенство страны, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Отметим, Юлия Ефимова пока не числится среди участников чемпионата мира на короткой воде — 2024 в Будапеште (Венгрия). На официальном сайте World Aquatics ещё не появилась фамилия спортсменки.