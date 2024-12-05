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Юлия Ефимова: не читаю комментарии о себе, там бывает какая-то желтуха

Юлия Ефимова: не читаю комментарии о себе, там бывает какая-то желтуха
Юлия Ефимова
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Чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова рассказала об отношении к хейтерам.

— Как вы справляетесь с хейтерами? Читаете комментарии о себе?
— Что вы, я даже новости о себе игнорирую. И статьи, все эти большие интервью уже не читаю. Иногда мне могут что-то прислать по угару. Но даже это перестали делать. А уж комментарии читать о себе — нет, извините, там бывает желтуха какая-то.

Ну зачем? У меня всё нормально. И в последнее время я даже поверила, что есть много хороших людей в интернете. Бывает очень много поддержки и доброты, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Отметим, Юлия Ефимова пока не числится среди участников чемпионата мира на короткой воде — 2024 в Будапеште (Венгрия). На официальном сайте World Aquatics ещё не появилась фамилия спортсменки.

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