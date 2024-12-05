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«Может, под миллион». Ефимова назвала стоимость поездки на этап Кубка мира по плаванию

«Может, под миллион». Ефимова назвала стоимость поездки на этап Кубка мира по плаванию
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что поездка на один этап Кубка мира обойдётся минимум в 700 тыс. рублей.

— Вы считали, сколько стоит поездка на один этап Кубка мира? Ведь ещё недавно расходы ложились на ваши плечи.
— Я думала поехать на один этап в Сингапур. Если в рублях, это обошлось бы минимум в 700 тыс. Может быть, под миллион.

— И призовыми это не отобьётся?
— Можно было бы, если очень постараться. Но надо ехать на все три этапа. Я думала, что везде простартую, расплывусь, попаду в призы. Там ведь очки считаются по кластерам. И где-то можно заработать. Но ехать на один этап, без сильных тренировок, чтобы простартоваться, — в этом смысла нет, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

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