«Может, под миллион». Ефимова назвала стоимость поездки на этап Кубка мира по плаванию

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что поездка на один этап Кубка мира обойдётся минимум в 700 тыс. рублей.

— Вы считали, сколько стоит поездка на один этап Кубка мира? Ведь ещё недавно расходы ложились на ваши плечи.

— Я думала поехать на один этап в Сингапур. Если в рублях, это обошлось бы минимум в 700 тыс. Может быть, под миллион.

— И призовыми это не отобьётся?

— Можно было бы, если очень постараться. Но надо ехать на все три этапа. Я думала, что везде простартую, расплывусь, попаду в призы. Там ведь очки считаются по кластерам. И где-то можно заработать. Но ехать на один этап, без сильных тренировок, чтобы простартоваться, — в этом смысла нет, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».