«Поживём — увидим». Юлия Ефимова выразила желание поехать на Олимпиаду-2028

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не исключила возможность поездок на чемпионат мира 2025 года и Олимпийские игры — 2028.

— Вы будете отбираться на чемпионат мира в Сингапуре, который пройдёт в июле 2025 года?

— Поживём — увидим. Почему бы нет? Можно попытаться. На коротких дистанциях будет больше шансов. Надежда умирает последней.

— Ну, а Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе?

— Тоже поживём — увидим. Может, я туда поеду в какой-нибудь другой роли? Конечно же, есть желание. У меня ещё нет золота Олимпиады. Есть понимание, что возраст. Но никогда не знаешь, что будет.

И я прекрасно осознаю, что мне надо нормально потренироваться. Мне всё время мешает то одно, то другое, то третье. То заболею, то собака покусала, то дела навалились. А надо ловить момент, чтобы спокойно уехать на месяц и жёстко работать, не отвлекаясь на разные вещи, — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».