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МВД не стало возбуждать уголовное дело в отношении шахматистки, разлившей ртуть на доску

МВД не стало возбуждать уголовное дело в отношении шахматистки, разлившей ртуть на доску
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Министерство внутренних дел (МВД) России по Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела против шахматистки из Дагестана Амины Абакаровой, которая в августе на чемпионате республики разлила ртуть на доску соперницы, Умайганат Османовой.

«Установлено, что по материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и для законности и обоснованности принятое решение направлено в прокуратуру Советского района города Махачкалы», — приводит слова начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева «РИА Новости Спорт».

«Меня отправили на медэкспертизу, и оттого что нет последствий, нет телесных повреждений, не возбудили. Понятно, что телесных не будет, тут речь об испарении и вдыхании ядовитого вещества», — сказала Османова.

Пострадавшая также заявила, что до сих пор не получила извинений от Абакаровой.

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