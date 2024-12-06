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Федерация лёгкой атлетики Норвегии нанимала медиаконсультанта на свадьбу Я. Ингебригтсена

Федерация лёгкой атлетики Норвегии нанимала медиаконсультанта на свадьбу Я. Ингебригтсена
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Норвежская федерация лёгкой атлетики нанимала журналиста Эйрстена Ярлсбо в качестве медиаконсультанта на свадьбу двукратного олимпийского чемпиона Якоба Ингебригтсена, которая состоялась в прошлом году.

«Вокруг свадьбы было много шумихи, и это было очень трудное время для братьев, когда на них оказывалось большое давление. Норвежская федерация лёгкой атлетики хотела создать приятную обстановку на свадьбе Якоба и Элизабет и в какой-то степени оградить их от того, что, как мы предполагали, будет сопровождаться бурным информационным потоком от средств массовой информации после церемонии бракосочетания», — сказал генеральный секретарь федерации лёгкой атлетики Кьетиль Хилдескор в эфире телеканала TV 2.

Услуги медиаконсультанта обошлись федерации лёгкой атлетики Норвегии в 5000 крон. Якоб Ингебригтсен и его девушка Элизабет обручились в 2021 году, а свадьбу сыграли в сентябре 2023-го.

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