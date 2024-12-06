Матч сборных России и Москвы по настольному теннису пройдёт на фестивале «Народные игры»

7 декабря в Москве на площадке универсального спортивного зала «Дружба» пройдёт Всероссийский фестиваль настольного тенниса «Народные игры». В рамках открытия турнира состоится матч между сборной Москвы и сборной России. Всего в соревнованиях примут участие более 1500 человек. Мероприятие организовано при поддержке Департамента спорта города Москвы и Федерации настольного тенниса России.

В состав сборной Москвы для участия в показательном матче войдут Дмитрий Виноградов, Евгений Тихонов и Мария Панфилова, тренер — Давид Саргсян. Сборную России будут представлять Вильдан Гадиев, Лев Волин и Злата Терехова, тренер — Валерий Салабаев. Матч организован Федерацией настольного тенниса России.

«Настольный теннис действительно народный спорт, который объединяет поколения. Столы для игры можно найти в парках, школах, бизнес-центрах и на территории большинства стадионов. Я сам был когда-то победителем фестиваля «Народные игры» и могу сказать, что это один из лучших стартов, чтобы показать свои умения и выиграть приятные призы, найти новых друзей и единомышленников. Мы со своей стороны ждём матч между сборными, чтобы показать хороший уровень настольного тенниса и порадовать зрителей интересной игрой!», — сказал тренер сборной Москвы, победитель Лиги чемпионов и Кубка Европы, тренер женской сборной России Давид Саргсян.

Игры любительского турнира будут проходить отдельно между мужчинами и женщинами. К соревнованиям допускаются спортсмены 1964-2003 годов рождения, которые имеют рейтинг ФНТР, TTW, RTTF не более 700 единиц.

В рамках детско-юношеских соревнований на фестивале состоятся турниры в четырёх категориях:

— среди мальчиков и девочек 2015 года рождения и младше;

— среди мальчиков и девочек 2012-2014 г.р.;

— среди юношей и девушек 2009-2011 г.р.;

— среди юношей и девушек 2007-2008 г.р.

Участники и победители соревнований получат сувенирную продукцию в фирменном стиле фестиваля «Народные игры», а также дипломы, медали и кубки в соответствии с занятым местом и категорией турнира.

Впервые фестиваль для любителей настольного тенниса прошёл в 1991 году. В течение многих лет главной площадкой фестиваля был олимпийский комплекс «Лужники».

Все подробности и расписание будут доступны на сайте: https://narod-games.ru.

Дополнительную информацию вы можете получить у представителей пресс-службы мероприятия: mossport@greative.pro