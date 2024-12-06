Команда Бегового сообщества представила календарь забегов на 2025 год

Организатор крупнейших забегов в России – Беговое сообщество – представил календарь стартов в Москве и Санкт-Петербурге на 2025 год.

В новом сезоне любителей бега вновь ждут 16 стартов в Москве и Санкт-Петербурге: некоторые из них состоятся в более привычные даты. Так, СПБ полумарафон «Северная столица» снова пройдёт в начале последнего месяца лета – 3 августа. Вернётся к привычной дате и самый массовый забег страны на 42,2 км – Московский марафон. В 2025 году он состоится в конце сентября и вновь пройдёт в два дня: 20 сентября участники пробегут 10 км, а 21 сентября – марафонскую дистанцию (42,2 км).

При этом некоторые старты пройдут в нетипичные даты. Например, один из самых ожидаемых стартов сезона – Ночной забег – в следующем году впервые состоится 21 июня. А марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге – 5 июля. Кроме того, преобразится маршрут легендарного марафона. В этот раз участников вновь будет ждать линейная трасса, которую традиционно проложат по центральным улицам и набережным Северной столицы. Однако место старта в 2025 году изменится: он будет расположен рядом с «Газпром Ареной» – знаковой спортивной локацией Петербурга. Финиш по традиции расположится на Дворцовой площади.

В рамках полумарафона «Лужники», марафона «Белые ночи», СПБ полумарафона «Северная столица», забегов «Скорость» (в феврале, мае и ноябре) и кросса «Лисья гора», проходящего весной и осенью, по традиции пройдут эстафеты для всех желающих. Корпоративные команды смогут посоревноваться в рамках Московского полумарафона и Московского марафона.

Календарь соревнований Бегового сообщества на 2025 год:

Февраль

8 и 9 февраля – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже

15 и 16 февраля – II этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25

Апрель​

6 апреля – Забег «Апрель» и III этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25

19 апреля – Кросс «Быстрый пес» и IV этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25

20 апреля – Кросс «Лисья гора»

26 апреля – Московский полумарафон, забег на 5 км и Детский забег

27 апреля – Московский полумарафон, забег на 21,1 км

Май

24 мая – V этап Студенческого кубка Бегового сообщества 24/25

легкоатлетические соревнования «Скорость» на стадионе и Детский забег

Июнь​

8 июня – Красочный забег

21 июня – Ночной забег

Июль​

5 июля – Марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

Август​​

2 августа – Детский забег в рамках СПБ полумарафона «Северная столица»

3 августа – СПБ полумарафон «Северная столица» в Санкт-Петербурге

23 августа – Детский забег в рамках полумарафона «Лужники»

24 августа – полумарафон «Лужники»

Сентябрь​

20 сентября – Московский марафон, забег на 10 км и Детский забег

21 сентября – Московский марафон, забег на 42,2 км

Октябрь​​

4 октября – Кросс «Быстрый пес»

5 октября – Кросс «Лисья гора»

26 октября – Крылатский трейл

Ноябрь​​

15 и 16 ноября – легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже

22 и 23 ноября – I этап Студенческого кубка Бегового сообщества 25/26

Помимо этого, в новом сезоне продолжит развиваться и студенческое направление. Вновь пройдут открытые студенческие эстафеты. Они пройдут в рамках Московского полумарафона, марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге и Московского марафона. Участие в них абсолютно бесплатное. Регистрация будет открыта отдельно.

В 2025 году участников ждут ещё четыре этапа текущего сезона Студенческого кубка Бегового сообщества (2024/2025): им предстоит побороться за переходящий кубок в рамках соревнований на беговой дороже, по пересечённой местности, на шоссе и на стадионе. А уже в ноябре 2025 года стартует шестой сезон соревнований.

Сезон обещает быть насыщенным событиями и эмоциями не только для любителей бега, но и для зрителей. В последние годы команда Бегового сообщества активно работала над развитием культуры болельщиков. Для тех, кто не занимается бегом, это отличная возможность познакомиться с этим видом спорта. В результате в 2024 году на большинстве забегов царила невероятная атмосфера, а число болельщиков увеличилось в несколько раз. В будущем сезоне программа для зрителей станет ещё более разнообразной.

За новостями и обновлениями можно следить на официальном сайте Бегового сообщества, а регистрация на некоторые забеги откроется уже в этом году.