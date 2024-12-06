Фото: Симона Байлз показала новый образ

Семикратная олимпийская чемпионка, 23-кратная чемпионка мира американская гимнастка Симона Байлз показала свой новый образ.

Фото: страница байлз в социальных сетях

На прошедших Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений. В спортивной гимнастике рекордсменкой по количеству золотых олимпийских медалей в карьере является великая советская спортсменка Лариса Латынина. Байлз до повторения результата Латыниной осталось завоевать два золота.

Ранее Симона рассказала, что возобновила тренировки после Олимпийских игр — 2024.