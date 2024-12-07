Россиянка Алина Лысенко одержала шестую победу на этапах Лиги чемпионов на треке

Российская велогонщица чемпионка мира и Европы среди юниоров Алина Лысенко стала победительницей в кейрине на четвёртом этапе Лиги чемпионов на треке, который проходит в Лондоне. Это её шестая победа в текущем сезоне Лиги чемпионов.

По итогам четырёх этапов она возглавляет спринтерский зачёт, набрав 140 очков. Вторая — колумбийка Марта Байона (110 очков), третья — британка Эмма Фунукейн (103).

Напомним, в субботу, 30 ноября, Лысенко одержала победу в спринте и кейрине на третьем этапе Лиги чемпионов по велоспорту на треке, который проходил в нидерландском Апельдорне. В пятницу, 29 ноября, она также выиграла спринт и кейрин, 23 ноября на первом этапе россиянка стала лучшей в кейрине.