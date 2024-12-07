16-летний австралиец Гоут установил рекорд страны в беге на 200 м

16-летний легкоатлет из Австралии Гоут Гоут пробежал дистанцию 200 м за 20,04 секунды. Он обновил национальный рекорд, который держался 56 лет.

Это достижение покорилось Гоуту на чемпионате Австралии по лёгкой атлетике среди спортсменов в возрасте 18 лет и младше, который проходит в эти дни в Брисбене. Предыдущий национальный рекорд был установлен бегуном Питером Норманом в 1968 году (20,06).

Кроме того, результат Гоута стал мировым рекордом среди бегунов в возрасте 16 лет.

Гоут Гоут родился в 2007 году. Он является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира (20 лет и младше) на дистанции 200 м. Его лучший результат на 100-метровке — 10,17 секунды.