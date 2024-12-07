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16-летний австралиец пробежал 100 м близко к рекорду Болта. Время не засчитали из-за ветра

16-летний австралиец пробежал 100 м близко к рекорду Болта. Время не засчитали из-за ветра
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16-летний легкоатлет из Австралии Гоут Гоут пробежал дистанцию 100 м за 10,04 секунды на чемпионате страны по лёгкой атлетике среди спортсменов в возрасте 18 лет и младше, который проходит в эти дни в Брисбене.

Отметим, что результат не был засчитан ввиду сильного попутного ветра (+3,4 м/с). Допустимый ветер для ратификации времени в беге — +2 м/с.

Напомним, мировым рекордом в беге на 100 м является результат 9,58, который установил восьмикратный олимпийский чемпион ямаец Усэйн Болт. Олимпийский чемпион 2024 года на данной дистанции американец Ноа Лайлз выиграл золото Игр с результатом 9,79 секунды.

Ранее в рамках чемпионата Австралии Гоут Гоут пробежал дистанцию 200 м за 20,04 секунды. Он обновил национальный рекорд, который держался 56 лет.

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