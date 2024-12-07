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Российского тяжелоатлета Саяхова лишили медали чемпионата Европы — 2013 из-за допинга

Российского тяжелоатлета Саяхова лишили медали чемпионата Европы — 2013 из-за допинга
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Российский тяжелоатлет Альберт Саяхов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

33-летний россиянин был дисквалифицирован на четыре года, с июня 2022-го по июнь 2026-го, на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Нарушение антидопинговых правил Саяховым датируется 23 июня 2012 года. Результаты спортсмена с этой даты и до 21 июня 2022 года аннулированы. Таким образом, тяжелоатлет лишился серебряной медали чемпионата Европы 2013 года. На соревнованиях он выступал в весовой категории до 85 кг.

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