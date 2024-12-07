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Юный австралийский спринтер Гоут рассказал, что зимой будет тренироваться с Ноа Лайлзом

Юный австралийский спринтер Гоут рассказал, что зимой будет тренироваться с Ноа Лайлзом
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16-летний легкоатлет из Австралии Гоут Гоут сообщил, что зимой отправится на тренировочный сбор с олимпийским чемпионом 2024 года на дистанции 100 м американцем Ноа Лайлзом.

«В январе я поеду за границу тренироваться с Ноа Лайлзом и его тренером Лэнсом Брауманом. Надеюсь, я смогу пройти отбор на чемпионат мира в Токио. Если нет, просто закончу 12-й класс в школе», — приводит слова Гоута The Guardian.

На чемпионате страны по лёгкой атлетике среди спортсменов в возрасте 18 лет и младше, который проходит в эти дни в Брисбене, Гоут пробежал дистанцию 100 м за 10,04 секунды. На 200-метровке юный спринтер побил национальный рекорд, который держался 56 лет.

Чемпионат мира — 2025 по лёгкой атлетике пройдёт с 13 по 21 сентября 2025 года в Токио (Япония).

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