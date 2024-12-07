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МФК «КПРФ» обыграл ЛСК в групповом матче Суперлиги-2024/2025

МФК «КПРФ» обыграл ЛСК в групповом матче Суперлиги-2024/2025
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Сегодня, 7 декабря, прошёл матч группового турнира Суперлиги-2024/2025, где встречались мини-футбольный клуб «КПРФ» (Москва) и ЛСК (Липецк). Игра завершилась со счётом 4:0 (2:0, 2:0) в пользу московских спортсменов.

Суперлига . Групповой турнир
07 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
ЛКС
Липецк
Окончен
0 : 4
КПРФ
Москва
0:1 Шимбинья – 3'     0:2 Бурков – 11'     0:3 Баталья – 34'     0:4 Шимбинья – 40'    

Голы: 0-1 Шимбинья, 0-2 Бурков (Заболонков), 0-3 Баталья (Ниязов), 0-4 Шимбинья.

Ранее «Тюмень» одержала победу над новосибирским «Сибиряком» со счётом 3:2 (2:0, 1:2). «Норильский никель» обыграл спортсменов «Новой генерации» из Сыктывкара со счётом 6:1 (4:2, 2:0).

В турнирной таблице «КПРФ» занимает вторую строчку. В их активе 49 очков. Лидерами являются спортсмены «Норильского никеля» (50 очков).

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