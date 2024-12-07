Российский ведущий Дмитрий Губерниев признан лучшим комментатором по версии спортивных СМИ. Основной деятельностью Губерниева является работа в российском и мировом биатлоне.

Церемония вручения премии «Голос спорта», которая проводится Российской ассоциацией спортивных комментаторов, состоялась сегодня, 7 декабря, в штаб-квартире Олимпийского комитета России (ОКР).

«Коллегам огромное спасибо за признание!» — прокомментировал своё достижение Губерниев.

Губерниев стал лауреатом премии Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ». В шорт-лист номинантов также входили Константин Генич и Роман Нагучев.