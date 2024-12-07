Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дмитрий Губерниев признан лучшим комментатором по версии спортивных СМИ

Дмитрий Губерниев признан лучшим комментатором по версии спортивных СМИ
Комментарии

Российский ведущий Дмитрий Губерниев признан лучшим комментатором по версии спортивных СМИ. Основной деятельностью Губерниева является работа в российском и мировом биатлоне.

Церемония вручения премии «Голос спорта», которая проводится Российской ассоциацией спортивных комментаторов, состоялась сегодня, 7 декабря, в штаб-квартире Олимпийского комитета России (ОКР).

«Коллегам огромное спасибо за признание!» — прокомментировал своё достижение Губерниев.

Губерниев стал лауреатом премии Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ». В шорт-лист номинантов также входили Константин Генич и Роман Нагучев.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android