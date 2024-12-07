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Гукеш — о семи ничьих подряд: сейчас проигрыш партии станет значительнее, чем раньше

Гукеш — о семи ничьих подряд: сейчас проигрыш партии станет значительнее, чем раньше
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Победитель турнира претендентов индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу прокомментировал ничью в десятой партии матча за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем.

«Я готов играть за оба цвета, но получить черными такую уверенную ничью, это, очевидно, хороший результат!

Я не думаю, что ожидание ошибок продлится долго. Если честно, ошибки случаются в каждой игре. Сейчас стоимость проигрыша одной партии становится значительнее, чем раньше, но мой подход и моя цель все те же — играть в хорошие шахматы», — сказал Доммараджу на пресс-конференции.

Напомним, счёт после шести партий — 5:5. Оба шахматиста одержали по одной победе. Остальные партии закончились вничью.

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