Дмитрий Губерниев заявил, что станет советником министра спорта РФ на общественных началах

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о предложении министра спорта РФ Михаила Дегтярёва стать его советником на общественных началах.

«Я действительно получил такое предложение и с радостью на него согласился. Теперь занимаюсь оформлением необходимых документов. Буду активно советовать», – приводит слова Губерниева ВсеПроСпорт.ру.

Губерниев — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах, заслуженный журналист Российской Федерации (2023), заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан (2024).

Ранее Михаил Дегтярёв стал единственным кандидатом на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР).