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Две велогонщицы врезались в зрителей, перелетев через ограждение на этапе Лиги чемпионов

Две велогонщицы врезались в зрителей, перелетев через ограждение на этапе Лиги чемпионов
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Британская велогонщица Кэти Марчант и немка Алесса-Катриона Препстер перелетели через заграждение и врезались в зрителей во время заезда в кейрине на этапе Лиги чемпионов по велотреку в Лондоне (Великобритания).

Велосипедистки вылетели с полотна трека в зрителей, преодолев по пути барьер высотой в 140 сантиметров. Перед заключительным кругом на высокой скорости немецкая спортсменка буквально выдавила британку Кэти Марчант к ограждению, и на высокой скорости они вместе перелетели его и упали на зрителей. На этом заезд был остановлен, как и все последующие соревнования.

Фото: Кадр из трансляции

Обеим велосипедисткам и четырём зрителям понадобилась медицинская помощь. Марчант доставили в больницу с переломом предплечья.

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