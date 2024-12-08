Россиянин Матвей Каниковский завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема» в Токио

Российский дзюдоист Матвей Каниковский занял первое место на турнире «Большого шлема» в Токио (Япония). В финальной схватке весовой категории до 100 кг он одержал победу над итальянцем Дженнаро Пирелли.

В общей сложности россияне завоевали одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали соревнований в Токио. Тимур Арбузов в весовой категории до 81 кг занял второе место, уступив в финальной схватке японцу Сотаро Фудзиваре. Элис Старцева также завоевала серебро. В решающем поединке в весе до 78 кг она уступила Тидзуру Араи из Японии. Денис Батчаев в схватке за бронзу в весе свыше 100 кг оказался сильнее южнокорейца Ухёка Сонга.

Напомним, решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.