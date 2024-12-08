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39 детей-спортсменов обратились в больницу с признаками отравления на соревнованиях в ЯНАО

39 детей-спортсменов обратились в больницу с признаками отравления на соревнованиях в ЯНАО
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39 детей из Свердловской области, принимавших участие в межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), обратились в больницу с признаками отравления. Об этом сообщили в следственном управлении следственного комитета России по ЯНАО.

«По версии следствия, 7 декабря 2024 года в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После чего в больницу обратились порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — сообщается в ведомстве.

Сейчас проводятся незамедлительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

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