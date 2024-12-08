Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Лижэнь: в прошлом матче за звание ЧМ я также совершил камбэк. Сейчас тоже попробую

Лижэнь: в прошлом матче за звание ЧМ я также совершил камбэк. Сейчас тоже попробую
Комментарии

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о своём поражении в 11-й партии матча за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу.

«Мне следовало сыграть e6, может быть, позиция была бы не так уж плоха. После g6 мой слон полностью выбыл из игры, и я не думал, что у меня есть какие-либо шансы после этого. Но в прошлом году я тоже совершил камбэк в 12-й партии белыми фигурами, так что сейчас я также обязательно попробую!» — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Напомним, счёт после шести партий — 6:5 в пользу индийца. Гукеш одержал две победы, Лижэнь — одну. Остальные партии закончились вничью.

Материалы по теме
«Впереди ещё три важнейших встречи». Гукеш — о победе в 11-й партии матча за звание ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android