Лижэнь: в прошлом матче за звание ЧМ я также совершил камбэк. Сейчас тоже попробую

Действующий чемпион мира китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о своём поражении в 11-й партии матча за шахматную корону с индийцем Гукешем Доммараджу.

«Мне следовало сыграть e6, может быть, позиция была бы не так уж плоха. После g6 мой слон полностью выбыл из игры, и я не думал, что у меня есть какие-либо шансы после этого. Но в прошлом году я тоже совершил камбэк в 12-й партии белыми фигурами, так что сейчас я также обязательно попробую!» — сказал Лижэнь на пресс-конференции.

Напомним, счёт после шести партий — 6:5 в пользу индийца. Гукеш одержал две победы, Лижэнь — одну. Остальные партии закончились вничью.