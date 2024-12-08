Команда «Крылатые Барсы» одержала победу в гимнастической Премьер-лиге

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Сегодня, 8 декабря, завершилась гимнастическая Премьер-лига — 2024. Победу одержала команда «Крылатые Барсы». В финале они обыграли ГК «Львы» со счётом 17:16. После трёх снарядов «Барсы» вели 13:6, но на четвёртом уступили преимущество 13:13. Третье место заняла команда Tavros (капитан — Иван Стретович), обыграв «Динамо» (капитан — Артур Далалоян).

В состав команды «Крылатые Барсы» вошли Артём Плешкин, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Никита Андронов, Станислав Исаев, Даниэль Шаров, Иван Антонихин и легионер Асан Салимов (Казахстан). Капитан — Даниел Маринов. Состав команды «Львы» — Максим Подсевалов, Тимур Садыков, Дмитрий Миськов, Владислав Новокшонов, Виталий Суходольский, Виктор Шувалов, и легионер Артур Давтян (Армения). Капитан — Кирилл Прокопьев. Победители получат 1,5 млн рублей, второе место — 900 тыс., а третье — 600 тыс.