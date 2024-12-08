Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Команда «Крылатые Барсы» одержала победу в гимнастической Премьер-лиге

Команда «Крылатые Барсы» одержала победу в гимнастической Премьер-лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 декабря, завершилась гимнастическая Премьер-лига — 2024. Победу одержала команда «Крылатые Барсы». В финале они обыграли ГК «Львы» со счётом 17:16. После трёх снарядов «Барсы» вели 13:6, но на четвёртом уступили преимущество 13:13. Третье место заняла команда Tavros (капитан — Иван Стретович), обыграв «Динамо» (капитан — Артур Далалоян).

В состав команды «Крылатые Барсы» вошли Артём Плешкин, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Никита Андронов, Станислав Исаев, Даниэль Шаров, Иван Антонихин и легионер Асан Салимов (Казахстан). Капитан — Даниел Маринов. Состав команды «Львы» — Максим Подсевалов, Тимур Садыков, Дмитрий Миськов, Владислав Новокшонов, Виталий Суходольский, Виктор Шувалов, и легионер Артур Давтян (Армения). Капитан — Кирилл Прокопьев. Победители получат 1,5 млн рублей, второе место — 900 тыс., а третье — 600 тыс.

Материалы по теме
Дин Лижэнь проиграл партию одним ходом. Чемпиона мира опять погубил цейтнот
Live
Дин Лижэнь проиграл партию одним ходом. Чемпиона мира опять погубил цейтнот
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android