Кирилл Прокопьев стал лучшим спортсменом сезона на гимнастической Премьер-лиге

Российский гимнаст Кирилл Прокопьев получил награду лучшего гимнаста сезона на гимнастической Премьер-лиге — 2024. Спортсмен является единственным капитаном, участвовавшим в соревнованиях. Он принёс команде ГК «Львы» наибольшее количество баллов — 43. За это Прокопьев получит 300 тыс. рублей.

«Львы» в финале уступили «Крылатым Барсам» (капитан — Даниел Маринов) со счётом 16:17. Третье место заняла команда Tavros (капитан — Иван Стретович), обыграв «Динамо» (капитан — Артур Далалоян).

Состав команды «Львы» — Максим Подсевалов, Тимур Садыков, Дмитрий Миськов, Владислав Новокшонов, Виталий Суходольский, Виктор Шувалов, и легионер Артур Давтян (Армения).