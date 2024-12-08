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Кирилл Прокопьев стал лучшим спортсменом сезона на гимнастической Премьер-лиге

Кирилл Прокопьев стал лучшим спортсменом сезона на гимнастической Премьер-лиге
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Российский гимнаст Кирилл Прокопьев получил награду лучшего гимнаста сезона на гимнастической Премьер-лиге — 2024. Спортсмен является единственным капитаном, участвовавшим в соревнованиях. Он принёс команде ГК «Львы» наибольшее количество баллов — 43. За это Прокопьев получит 300 тыс. рублей.

«Львы» в финале уступили «Крылатым Барсам» (капитан — Даниел Маринов) со счётом 16:17. Третье место заняла команда Tavros (капитан — Иван Стретович), обыграв «Динамо» (капитан — Артур Далалоян).

Состав команды «Львы» — Максим Подсевалов, Тимур Садыков, Дмитрий Миськов, Владислав Новокшонов, Виталий Суходольский, Виктор Шувалов, и легионер Артур Давтян (Армения).

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