Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Маринов — о потере отрыва после трёх снарядов: я пытался поддушить эту лишнюю страсть

Маринов — о потере отрыва после трёх снарядов: я пытался поддушить эту лишнюю страсть
Аудио-версия:
Комментарии

Российский спортивный гимнаст Даниел Маринов высказался об отрыве его команды «Крылатые Барсы» со счётом 13:6 после трёх снарядов в гимнастической Премьер-лиге — 2024. На четвёртом снаряде они уступили преимущество 13:13 «Львам», но в итоге выиграли соревнования — 17:16.

«Запас в семь-восемь очков прибавлял нам уверенности, но, честно говоря, у нас проблем с этим не было. Я постарался ребят угомонить, чтобы они не сильно радовались, ведь ещё не конец, а перерыв может сыграть злую штуку. Во время перерыва ты отдыхаешь, а не ходишь тренируешься то в одной, то в другой половине зала. Я старался успокоить ребят, чтобы они не выдали всё в первой половине. Это касалось и эмоций, и физической нагрузки. У нас было преимущество, но мы не пытались им хвастаться.

Основной тактикой было беречь силы и не распыляться. Главное было — сделать всё в конце, потому что перекладина — коварный снаряд. Даже на самом детском элементе можно сделать мелкую ошибку, которая повлечёт за собой крупную. Ребята же силы не берегли, поэтому я пытался поддушить вот эту лишнюю страсть. Для нас всех это новый проект, мы не всегда понимаем, как себя нужно вести. Иногда лучше чуть сэкономить свои эмоции, чтобы потом выдать их после заключительного снаряда, узнав, что стал чемпионом», — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Материалы по теме
Команда «Крылатые Барсы» одержала победу в гимнастической Премьер-лиге
Эксклюзив
«На нас килограмм радости свалился». Маринов — о победе в гимнастической Премьер-лиге
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android