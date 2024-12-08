Маринов — о потере отрыва после трёх снарядов: я пытался поддушить эту лишнюю страсть

Российский спортивный гимнаст Даниел Маринов высказался об отрыве его команды «Крылатые Барсы» со счётом 13:6 после трёх снарядов в гимнастической Премьер-лиге — 2024. На четвёртом снаряде они уступили преимущество 13:13 «Львам», но в итоге выиграли соревнования — 17:16.

«Запас в семь-восемь очков прибавлял нам уверенности, но, честно говоря, у нас проблем с этим не было. Я постарался ребят угомонить, чтобы они не сильно радовались, ведь ещё не конец, а перерыв может сыграть злую штуку. Во время перерыва ты отдыхаешь, а не ходишь тренируешься то в одной, то в другой половине зала. Я старался успокоить ребят, чтобы они не выдали всё в первой половине. Это касалось и эмоций, и физической нагрузки. У нас было преимущество, но мы не пытались им хвастаться.

Основной тактикой было беречь силы и не распыляться. Главное было — сделать всё в конце, потому что перекладина — коварный снаряд. Даже на самом детском элементе можно сделать мелкую ошибку, которая повлечёт за собой крупную. Ребята же силы не берегли, поэтому я пытался поддушить вот эту лишнюю страсть. Для нас всех это новый проект, мы не всегда понимаем, как себя нужно вести. Иногда лучше чуть сэкономить свои эмоции, чтобы потом выдать их после заключительного снаряда, узнав, что стал чемпионом», — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.