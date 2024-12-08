«На нас килограмм радости свалился». Маринов — о победе в гимнастической Премьер-лиге

Российский спортивный гимнаст Даниел Маринов прокомментировал победу его команды «Крылатые Барсы» в гимнастической Премьер-лиге — 2024. В финале они обыграли ГК «Львы» со счётом 17:16.

«Сейчас у меня приятное и очень сильное чувство удовлетворения. Просто настолько хорошо, что даже говорить уже тяжело. Было потрачено много сил и нервов, хотя я не выступал. Но состояние сейчас — будто я сам сегодня выходил и выступал. Наверное, это из-за того, что я попробовал себя в новой роли — капитана команды. Для меня было в новинку вести свою команду, поддерживать её, ходить рядом с ребятами на каждом снаряде и помогать всем, чем смогу. Это тоже забирало силы и энергию. Когда мой спортсмен выходит и выступает на снаряде, ощущение, что я выступаю вместо него.

После победы на нас всех будто килограмм радости свалился. Хочется прыгать от счастья, но сил уже нет (смеётся). Как будем отмечать? Отвезём Кубок в родную Казань, столицу Татарстана, и поставим его у себя в школе. Будем каждый день приходить, вспоминать все эти дни, все пройденные этапы и главный финал. На финале сегодня все точно кайфанули и получили массу положительных эмоций. Уверен, что это запомнится надолго, если не на всю жизнь. Есть ощущение, что сегодня произошла история», — сказал Маринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.