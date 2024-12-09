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Гукеш Доммараджу — Дин Лижэнь: во сколько начало 12-й партии ЧМ-2024, где смотреть

Гукеш Доммараджу — Дин Лижэнь: во сколько начало 12-й партии ЧМ-2024, где смотреть
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Сегодня, 9 декабря, продолжится матч за шахматную корону между индийским гроссмейстером победителем Турнира претендентов — 2024 Гукешем Доммараджу и его китайским соперником действующим чемпионом мира Дин Лижэнем. Начало 12-й партии запланировано на 12:00 мск.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 12. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
09 декабря 2024, понедельник. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Не началось
Гукеш Доммараджу

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию партии и расскажет о самых важных моментах игры в Сентосе (Сингапур).

Видеотрансляцию события можно посмотреть на официальном YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

После 11 партий матча за шахматную корону счёт 6:5 в пользу индийского шахматиста. Матч за звание чемпиона мира проходит в Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa с 23 ноября по 15 декабря.

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