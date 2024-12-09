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«Чеховские медведи» одолели «Виктор» в матче гандбольной Суперлиги

«Чеховские медведи» одолели «Виктор» в матче гандбольной Суперлиги
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Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» в матче предварительного этапа Олимпбет Суперлиги одержал домашнюю победу над ставропольским «Виктором». Игра завершилась со счётом 31:25 (16:13) в пользу «Чеховских медведей».

После этой победы «Чеховские медведи» возглавляют турнирную таблицу предварительного этапа Суперлиги, набрав 24 очка в 14 сыгранных матчах. На два очка от подмосковного клуба отстаёт имеющий встречу в запасе петербургский «Зенит». «Виктор» находится на четвёртом месте. В активе команды 19 очков в 14 играх.

Клубный гандбол. Мужчины. Суперлига, предварительный этап:

  • «Чеховские медведи» (Московская область) – «Виктор» (Ставрополь)  31:25 (16:13).

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