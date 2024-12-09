Титов заявил, что российские гимнасты начнут получать нейтральный статус

Первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что организация в скором времени начнёт процесс получения нейтральных статусов для спортсменов.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян до международных турниров в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

— Допускают всё больше российских спортсменов. Какая ситуация в гимнастике?

— Мы приняли решение начать движения. Решение о допуске есть, ещё прошлогоднее. Но мы не получали нейтральных статусов для гимнастов. Недавно на заседании бюро президиума федерации гимнастики приняли решение возвращаться. Мы будем получать нейтральный статус для многих наших спортсменов.

Это начало пути. Не значит, что его получат все, это сложная процедура. Это позволит нам принять участие в ряде соревнований Кубка мира и других стартов года, — приводит слова Титова «Матч ТВ».