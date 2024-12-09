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ФИДЕ разрешила российским шахматистам выступать под флагом организации до 2026 года

ФИДЕ разрешила российским шахматистам выступать под флагом организации до 2026 года
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила представителям России и Беларуси выступать под флагом организации до 1 января 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Совет ФИДЕ одобрил продление срока предоставления флага ФИДЕ российским и белорусским игрокам. Согласно этому решению российским и белорусским игрокам, выступающим в настоящее время под флагом ФИДЕ, разрешено продолжать выступать под флагом ФИДЕ до 1 января 2026 года», — сообщается в заявлении организации.

Напомним, ранее Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России и Беларуси.

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