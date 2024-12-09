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27 российских пловцов попали в заявку на чемпионат мира — 2024 на короткой воде

27 российских пловцов попали в заявку на чемпионат мира — 2024 на короткой воде
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27 российских пловцов попали в заявку на чемпионат мира — 2024 на короткой воде в венгерском Будапеште. Об этом следуют данные с официального сайта World Aquatics, которые были обновлены сегодня, 9 декабря.

В списке участников ЧМ-2024 значатся Евгения Чикунова, Кирилл Пригода, Илья Бородин, Мирон Лифинцев, Арина Суркова, Елизавета Агапитова, Дарья Клепикова, Андрей Минаков, Дарья Трофимова, Юлия Ефимова, Савелий Лузин, Роман Акимов, Виктория Блинова, Роман Шевляков, Александр Жигалов, Олег Костин, Павел Самусенко, Кирилл Мартынычев, Алексей Сударев, Александр Щёголев, Ксения Мишарина, Милана Степанова, Софья Дьякова, Алексей Ткачёв, Дмитрий Савенко, Дмитрий Жаворонков и Егор Корнев.

Из получивших нейтральный статус спортсменов на соревнованиях не выступит только Алина Гайфутдинова.

Чемпионат мира пройдёт в Будапеште с 10 по 15 декабря.

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