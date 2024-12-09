Сможет ли Дин Лижэнь отыграться в матче за звание чемпиона мира по шахматам?

В Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам, где встретятся индийский гроссмейстер, победитель Турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь. После 11 партий матча за шахматную корону счёт 6:5 в пользу шахматиста из Индии.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: сможет ли Дин Лижэнь отыграться в матче за звание чемпиона мира по шахматам?

Сегодня, 9 декабря, пройдёт 12-я партия встречи. Её начало запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию партии и расскажет о самых важных моментах игры в Сентосе (Сингапур).