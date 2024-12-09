Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сможет ли Дин Лижэнь отыграться в матче за звание чемпиона мира по шахматам?

Сможет ли Дин Лижэнь отыграться в матче за звание чемпиона мира по шахматам?
Комментарии

В Сингапуре на курорте Resorts World Sentosa проходит матч за звание чемпиона мира по шахматам, где встретятся индийский гроссмейстер, победитель Турнира претендентов Гукеш Доммараджу и прошлогодний чемпион китаец Дин Лижэнь. После 11 партий матча за шахматную корону счёт 6:5 в пользу шахматиста из Индии.

Шахматы. ЧМ-2024. Сентоса, Сингапур
Партия 12. Дин Лижэнь (Китай) — Гукеш Доммараджу (Индия)
09 декабря 2024, понедельник. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Идёт
Гукеш Доммараджу

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: сможет ли Дин Лижэнь отыграться в матче за звание чемпиона мира по шахматам?

Сегодня, 9 декабря, пройдёт 12-я партия встречи. Её начало запланировано на 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию партии и расскажет о самых важных моментах игры в Сентосе (Сингапур).

Материалы по теме
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Дин Лижэню нужно срочно спасаться! LIVE
Live
Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2024. Дин Лижэню нужно срочно спасаться! LIVE
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android