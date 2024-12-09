Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Если федерация решила, значит, я тоже». Винер — о получении нейтрального статуса

«Если федерация решила, значит, я тоже». Винер — о получении нейтрального статуса
Комментарии

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о решении Федерации гимнастики России начинать получение нейтральных статусов для российских спортсменов.

«Если федерация решила, значит, я тоже так решила. Я ведь тоже в федерации в какой‑то степени. Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта после выступления Михаила Дегтярёва, что нам надо возвращаться. Мы передали свой список по нейтральному статусу», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Ранее первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что организация намерена получить нейтральные статусы для выступления спортсменов на международных соревнованиях.

Материалы по теме
Титов заявил, что российские гимнасты начнут получать нейтральный статус
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android