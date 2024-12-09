«Если федерация решила, значит, я тоже». Винер — о получении нейтрального статуса

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о решении Федерации гимнастики России начинать получение нейтральных статусов для российских спортсменов.

«Если федерация решила, значит, я тоже так решила. Я ведь тоже в федерации в какой‑то степени. Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта после выступления Михаила Дегтярёва, что нам надо возвращаться. Мы передали свой список по нейтральному статусу», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Ранее первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что организация намерена получить нейтральные статусы для выступления спортсменов на международных соревнованиях.