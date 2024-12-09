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Рекордный контракт в истории спорта на сумму $ 765 млн подписан бейсболистом Сото

Рекордный контракт в истории спорта на сумму $ 765 млн подписан бейсболистом Сото
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Доминиканский бейсболист Хуан Сото подписал рекордный контракт в истории спорта, сообщает ESPN. Общая сумма соглашения между Сото и «Нью-Йорк Метс» составит $ 765 млн (кэпхит – $ 51 млн в год).

Сделка Сото превосходит предыдущий рекорд, установленный японцем Сехеем Отани, который в прошлом году подписал 10-летний контракт на сумму $ 700 млн с «Лос-Анджелес Доджерс».

26-летний Хуан Сото — победитель Мировой серии 2019 года в составе «Вашингтон Нэшионалс». Он выступает в МЛБ с 2018 года. Прошлый сезон доминиканец провел в составе «Янкис», с которыми вышел в Мировую серию, где потерпел поражение от «Доджерс».

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